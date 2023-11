© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro Paese contribuisce con generosità alle operazioni di pace in tutto il mondo, dall’aggressione russa in Ucraina al Medio Oriente. Una comunione di intenti che ci spinge ogni giorno a fare il bene sempre nell'interesse dell'Italia. Lo afferma su X il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)