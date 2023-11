Maltempo: Viminale, prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco nelle province colpite dal maltempo. Solo in Toscana, sono 2.500 gli interventi fatti. Cinquecentosettanta i Vigili del fuoco in azione, impegnati nella ricerca dei dispersi, nell'assistenza alla popolazione in difficoltà e nelle operazioni di prosciugamento con moduli ad alto e medio pompaggio. Squadre al lavoro anche in altre zone d'Italia colpite dal maltempo. Tra Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Molise sono 1.400 gli interventi effettuati per alberi abbattuti, allagamenti diffusi e ripristino della viabilità". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) del Viminale che ribadisce le parole pronunciate dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "La mia gratitudine e riconoscenza va agli operatori dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e delle Forze di polizia che, insieme ai tanti volontari, sono prontamente intervenuti per prestare soccorso ai cittadini".(Rin)