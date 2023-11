Latina: offre passaggio a una ragazza e poi la violenta, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Offre un passaggio a una ragazza e poi la violenta. E' successo a Priverno, in provincia di Latina, dove i carabinieri hanno arrestato, per il reato di violenza sessuale, un 22enne magrebino, in Italia senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito, tra la tarda serata dell'1 novembre e le prime ore del giorno seguente, a bordo della sua moto, l’uomo ha avvicinato una ragazza del posto, offrendosi di accompagnarla a casa, ma una volta giunto in una strada isolata, l’avrebbe obbligata, con forza, a seguirla all'interno di uno stabile e lì, contro la volontà della malcapitata, dopo averla denudata, l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali completi. La donna sarebbe riuscita a divincolarsi e fuggire, ancora nuda, rifugiandosi per le campagne circostanti, dove ha vagato sino a quando non è stata soccorsa da un passante, che l’ha condotta presso l’ospedale di Latina. I sanitari hanno emesso un referto con una prognosi di giorni 10, per un trauma cranico non commotivo, contusioni ed escoriazioni multiple. Al termine degli accertamenti medici, in serata, il soccorritore ha accompagnato la donna presso gli uffici della stazione di Priverno per sporgere denuncia. Le immediate indagini attivate dall’Arma hanno consentito di rintracciare velocemente l’aggressore. L'uomo è stato portato nel carcere di Latina, in attesa della convalida del provvedimento. (Rer)