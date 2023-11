Roma: Gualtieri, rifacimento piazza Indipendenza, più decoro e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- E' stato completato il rifacimento di piazza Indipendenza a Roma. "Riqualificato il manto stradale, pulite le caditoie, sistemati i tombini dissestati e la segnaletica. Tutti lavori eseguiti nelle ore notturne per non incidere sulla viabilità. Avanti con più decoro e sicurezza in città". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)