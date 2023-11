© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Toscana "prosegue l’assistenza alla popolazione da parte dei Vigili del fuoco: per le strade dei Comuni e delle frazioni allagate le squadre a bordo di anfibi consegnano beni di prima necessità a chi è bloccato nelle proprie abitazioni". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) dei Vigili del fuoco. (Rin)