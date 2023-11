© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese specializzata nella produzione di veicoli elettrici Byd intende costruire il suo primo impianto europeo in Ungheria. Lo ha riferito oggi il Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, citando fonti anonime al gruppo Byd. Lo scorso mese era emerso come il primo ministro ungherese Viktor Orban avesse incontrato il presidente di Byd in visita all’azienda cinese. (Geb)