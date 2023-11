4 novembre: Rojc (Pd), grati a Forze armate per sacrifici e valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tempo di guerra è un dovere morale e politico pensare alla pace, senza retorica e senza ipocrite equidistanze. Nei momenti più drammatici e nelle scelte più difficili, dobbiamo mantenerci saldi al riferimento dei valori che ci guidano, come quando si deve difendere uno Stato democratico e un ordine civile da invasioni o barbare aggressioni. Essere solidali, consapevoli, equilibrati, umani: è la nostra difficile missione. Anche per questo ricordiamo la fine della Grande guerra, confermando il senso del tormentato cammino dell'Italia nella comunità delle nazioni libere, verso gli auspicati traguardi di pacificazione fra i popoli. Anche in questo quadro di rischiosa instabilità ci affidiamo alle donne e agli uomini delle nostre Forze armate, cui siamo sempre grati per i sacrifici e il valore, riconosciuti all'interno e nelle missioni internazionali". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, del Partito democratico, oggi al Sacrario di Redipuglia per le cerimonie in occasione del Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle Forze armate.(Rin)