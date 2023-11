Ucraina: autorità Kiev presentano denuncia penale contro patriarca russo Kirill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Ucraina hanno presentato accuse penali contro il patriarca Kirill, a capo della Chiesa ortodossa russa, per aver giustificato l'invasione del Paese. Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha affermato di aver “raccolto prove” contro il capo della Chiesa ortodossa russa, al secolo Vladimir Gundyaev, in collaborazione con l’ufficio del procuratore generale. Kirill viene ritenuto “un membro della cerchia ristretta della massima leadership militare e politica della Russia" e uno "dei primi a sostenere pubblicamente la guerra su vasta scala contro l’Ucraina”. Il patriarca è accusato di “violare” l’integrità territoriale dell’Ucraina, giustificando l’aggressione armata e pianificando e preparando una “guerra di aggressione”. “Si stanno adottando misure globali per assicurare l’autore del reato alla giustizia per crimini contro il nostro Stato”, si legge nella nota dell'Sbu. (Kiu)