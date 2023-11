4 novembre: M5s, Forze armate fatte da uomini e donne prima che da armi e mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "A questo governo vicino alla lobby dell'industria militare vogliamo ricordare che le nostre Forze Armate, prima che da armi e mezzi, sono composte da uomini e donne che meritano non solo belle parole ma anche rispetto e attenzione. Sarebbe bello se agli onori doverosamente resi oggi dai rappresentanti del governo ai nostri militari, si affiancasse un impegno concreto per migliorare le condizioni retributive e lavorative di truppa, graduati, sottufficiali e ufficiali inferiori: dagli straordinari non pagati all'annoso problema degli alloggi. Inoltre, vogliamo sottolineare che oggi non è solo la Giornata delle Forze armate, ma anche dell'unità nazionale, quella che il governo Meloni vuole cancellare con l'Autonomia differenziata". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Difesa di Camera e Senato, i deputati Marco Pellegrini, Vittoria Baldino e Michele Gubitosa e i senatori Raffaele De Rosa, Bruno Marton e Ettore Licheri. (Rin)