Egitto: presidente Al Sisi incontra la direttrice del Programma alimentare mondiale

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha avuto un incontro con la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (Pam), Cindy McCain. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato. Durante l'incontro, sono state esaminate le “solide e ampie relazioni di cooperazione” tra l'Egitto e il Pam, alla luce anche della recente adozione del nuovo piano di cooperazione per il periodo dal 2023 al 2028. Il capo dello Stato ha ribadito l'importanza che l'Egitto attribuisce alle questioni di sicurezza alimentare e nutrizione a livello nazionale. In particolare, sono stati discussi il programma di alimentazione scolastica, il progetto di sviluppo dei villaggi rurali egiziani noto come "A Decent Life" e l'iniziativa di sostegno finanziario alle famiglie bisognose denominata "Solidarietà e Dignità". (segue) (Cae)