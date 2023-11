Egitto: presidente Al Sisi incontra la direttrice del Programma alimentare mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, sono state affrontate anche questioni regionali, con un'attenzione particolare agli sviluppi della situazione nella striscia di Gaza. La direttrice esecutiva ha espresso gratitudine all'Egitto per il ruolo di leadership svolto nel fornire sostegno alla popolazione di Gaza, in particolare tramite il coordinamento degli aiuti internazionali forniti da organizzazioni come il Pam stesso, ma anche da altre agenzie. Al Sisi ha sottolineato la profonda preoccupazione dell'Egitto per il continuo peggioramento delle condizioni umanitarie nell’exclave palestinese. Il presidente ha inoltre informato McCain dell'impegno egiziano nell'interagire con vari attori regionali e internazionali per promuovere un immediato cessate il fuoco, rilanciare il percorso politico basato sulla soluzione a due Stati e sostenere la creazione di uno Stato palestinese indipendente in linea con i principi e i riferimenti internazionali accettati. (Cae)