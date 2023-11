Australia: Albanese, visita in Cina è "passo molto positivo" per relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha definito un "passo molto positivo" l'imminente visita in Cina, occasione per incontri con il presidente, Xi Jinping, e il primo ministro Li Qiang. La visita, la prima di un premier australiano a Pechino dal 2016, dovrà servire a recuperare le relazioni dopo anni di tensioni legate alle denunce di spionaggio addebitate alla compagnia di telecomunicazione cinese, Huawei. "Il fatto che sia la prima visita in sette anni al nostro più importante partner commerciale è un passo molto positivo, e mi auguro di poter avere un dialogo costruttivo con il presidente Xi e il premier Li", ha detto Albanese citato dai media locali. "È il risultato di un paziente ed equilibrato approccio che abbiamo scelto di stabilire con la Cina", ha aggiunto. Il premier australiano sarà presente domenica alla principale fiera d'importazione cinese a Shanghai, che sarà inaugurata dal premier Li. Il bilaterale con Xi, con in agenda tra le altre cose la situazione nel Mar cinese meridionale, è invece in agenda lunedì. (Res)