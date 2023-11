© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe recarsi in visita in Israele la prossima settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", riprendendo i media israeliani. I preparativi sarebbero in fase avanzata, e Zelensky potrebbe arrivare già lunedì o martedì. (Kiu)