Maltempo: Buonguerrieri (Fd'I), con ultima ordinanza Figliuolo definita procedura per ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ultima ordinanza del commissario Figliuolo viene definita anche la procedura per i ristori ai danni che i privati hanno subito dall'alluvione del maggio scorso. Con questa ordinanza sono state recepite le indicazioni ricevute dal territorio, in particolare dai Comitati dei cittadini alluvionati della Romagna che hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, onorevole Galeazzo Bignami: una importante risposta, concreta, che contiene le misure di sburocratizzazione già annunciate e che consentiranno un rapido iter di rimborso. Attendiamo ora che la regione Emilia-Romagna faccia la sua parte, ovvero attivi la piattaforma Sfinge su cui dovranno essere caricate le richieste e annunci il cronoprogramma per la messa in sicurezza del territorio perché, lo ricordiamo, prima di ogni risarcimento, i cittadini chiedono di poter rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni ed aziende". Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia.(Rin)