Roma: controlli Prima Porta, dall'abusivismo alla droga 11 persone denunciate

- Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Roma Cassia hanno svolto un servizio straordinario di controllo nei territori di Labaro Prima Porta e cimitero Flaminio. Nel corso delle attività sono state controllate 120 persone di cui 11 denunciate in stato di libertà, 48 veicoli e ispezionati 6 esercizi commerciali. Nello specifico, nel quartiere Prima Porta, i Carabinieri, unitamente al personale Acea hanno scoperto due appartamenti allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Il primo, abitato da un romano 54enne, sottoposto agli arresti domiciliari e il secondo da una donna di 60 anni, per entrambi è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato. Stessa sorte per il titolare di un bar-pasticceria che, nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, i militari hanno accertato che il contatore del negozio era allacciato abusivamente alla rete pubblica. (segue) (Rer)