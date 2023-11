Roma: controlli Prima Porta, dall'abusivismo alla droga 11 persone denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli alla circolazione stradale invece, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due automobilisti: un pensionato di 70 anni trovato alla guida con il tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito e un cittadino della Romania di 34anni risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, già recidivo nell’ultimo biennio. I controlli effettuati nei pressi della stazione ferroviaria “Montebello” hanno portato alla denuncia di tre persone: un 48enne romano trovato in possesso di due proiettili, uno calibro 9x19 e l’altro calibro 7x65, un 49enne e un 31enne invece, trovati entrambi in possesso di un coltello. Un 36enne romano, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato denunciato dai militari poiché, al momento del controllo non è stato trovato all’interno della propria abitazione nell’orario previsto. Infine, i Carabinieri hanno segnalato al Prefetto quattro uomini italiani, di età compresa tra i 19 e i 49 anni, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. (Rer)