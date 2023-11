Cisgiordania: Save the Children, almeno 41 bambini uccisi a causa dell'impennata della violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 41 bambini sono stati uccisi in Cisgiordania dall'escalation di violenza iniziata il 7 ottobre, mentre le vite di migliaia di minori continuano a essere stroncate dagli incessanti bombardamenti a Gaza. Lo afferma Save the Children in un comunicato. La violenza legata ai coloni e ai conseguenti sfollamenti forzati è aumentata vertiginosamente, l'Onu ha segnalato una media di sette incidenti al giorno dal 7 ottobre, che hanno provocato vittime palestinesi o danni alle proprietà palestinesi, rispetto ai tre incidenti al giorno dall'inizio dell'anno. In Cisgiordania, almeno 111 famiglie, tra cui 356 bambini, sono state sfollate dall'inizio dell'escalation in corso. Dal 2022, quasi 2.000 palestinesi sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa della violenza dei coloni, dal 7 ottobre Save the Children ha assistito a un aumento del 43 per cento di questo fenomeno. La violenza si è estesa anche al campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, dove si sono registrati almeno 23.000 rifugiati. L'incidente più recente è avvenuto il 2 novembre durante un raid delle forze israeliane, dove cinque palestinesi sarebbero rimasti uccisi nel corso del sesto raid in due settimane a Jenin. (Com)