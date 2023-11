Regno Unito: deputato Stewart lascia incarico all'interno del gruppo parlamentare dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato britannico Bob Stewart ha ceduto la carica di "whip" del gruppo dei Conservatori a seguito della condanna per razzismo Stewart, come riferisce l'emittente "Sky News", ha informato della sua decisione il capogruppo dei Tories Simon Hart, secondo una fonte governativa.Stewart è stato giudicato colpevole di abusi razzisti contro un attivista, Sayed Ahmed Alwadaeidi, a cui aveva detto di "tornare in Bahrein". Stewart aveva partecipato a un evento ospitato dall'ambasciata del Bahrein e si era scontrato verbalmente con il dimostrante, che lo aveva accusato di corruzione. il whip si occupa di tenere i collegamenti tra i deputati e il leader di partito, con l'incarico anche di mantenere la "disciplina" tra i membri del gruppo parlamentare. (Rel)