Egitto-Libano: presidente Al Sisi incontra premier Mikati, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo il primo ministro libanese uscente, Najib Mikati, alla presenza del capo dei servizi di intelligence egiziani, Abbas Kamel. L’incontro, riferisce una nota presidenziale della parte egiziana, ha fornito l’occasione per fare il punto sui rapporti bilaterali, ma anche per discutere la situazione regionale, compreso il conflitto in corso nella striscia di Gaza tra le Forze di difesa di Israele (Idf) e il movimento islamista palestinese Hamas. “Entrambe le parti hanno sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e nell'intensificare gli sforzi per contenere la situazione e prevenire ulteriori violenze. E’ stata evidenziata l'urgenza di rilanciare il processo di pace e attuare il principio di una soluzione a due Stati, al fine di promuovere giustizia, sicurezza e stabilità per i popoli della regione”, aggiunge la nota della parte egiziana. Quanto ai rapporti bilaterali, Al Sisi ha ribadito il “fermo impegno dell'Egitto nel sostenere le istituzioni statali libanesi al fine di preservare la stabilità del Libano e garantire la sicurezza della sua popolazione”. (Cae)