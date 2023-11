4 novembre: Crosetto, in questo giorno si sono fatti davvero gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima guerra mondiale è stata certamente un orrore, ma è stata anche altro: ha sancito un senso ritrovato di patria e di appartenenza al comune destino nazionale e ha messo in luce la forza e le capacità di una giovane nazione di affermarsi nel consesso democratico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento in occasione delle celebrazioni del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, in corso a Cagliari. "Nelle trincee del Carso, del Piave si sono fatti davvero anche gli italiani. Fu lì che gli italiani si unirono, si riconobbero, si affratellarono. In quelle trincee siamo nati noi, gli italiani di oggi, capaci di rispettare i diritti degli altri popoli e di impegnarsi per costruire la pace. Per questo la ricorrenza del 4 novembre è una delle cerimonie civili più importanti del nostro Paese"; ha aggiunto Crosetto. (Rin)