Maltempo: Silvestroni (Fd'I), Schlein parla a sproposito

- “Mentre Elly Schlein parla a sproposito sul fatto che non si faccia abbastanza in merito ai cambiamenti climatici, Giorgia Meloni interviene prontamente dichiarando lo stato di emergenza in Toscana con cinque milioni per le prime spese. È la differenza siderale fra chi parla e chi fa, il governo promuove una seria azione con interventi che si adattano al cambiamento e che possano evitare in futuro tragici fatti come questi”. Lo dichiara Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e segretario dell’Ufficio di presidenza di palazzo Madama. (Rin)