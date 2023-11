Viabilità: Autostrade, chiusure notturne aree servizio Flaminia est e ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l'installazione di sensori sul viadotto "su fosso Fascina", saranno chiuse le aree di servizio Flaminia ovest e Flaminia est. Lo rende noto Autostrade, precisando che le chiusure ci saranno nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 novembre, chiusura delle aree di servizio Flaminia ovest e Flaminia est, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze, per consentire l'installazione di sensori sul viadotto "su fosso Fascina" e per attività di ispezione delle barriere di sicurezza. Dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 novembre: chiusura dell'area di servizio Flaminia est, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, verso Firenze, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.(Com)