Usa-Libano: Blinken incontra Mikati, necessario assicurarsi che conflitto non si estenda

- A colloquio con il primo ministro del Libano, Najib Mikati, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso "profonda preoccupazione" per le tensioni registrate nella zona di confine con Israele. "È necessario assicurarsi che il conflitto fra Israele e Hamas non si diffonda ovunque nella regione", ha scritto il segretario di Stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Blinken, ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha "ringraziato il primo ministro per il suo impegno ad evitare che il Libano sia coinvolto in un conflitto che i libanesi non vogliono, e per gli sforzi con i partner regionali in favore di una durevole e sostenibile pace nella regione". Il segretario di Stato ha quindi esaminato "gli sforzi degli Stati Uniti per assicurare assistenza umanitaria per i civili a Gaza e fatto presente la necessità per il Libano di disporre di un presidente, per guidare il Paese tanto nelle crisi regionali quanto in quelle domestiche". (Was)