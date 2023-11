4 novembre: Cavo Dragone, unità è vero collante che può proteggere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità è il vero collante e perimetro di sicurezza che può proteggere un Paese. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della cerimonia per la Giornata delle Forze Armate e il Giorno dell’Unità nazionale a Cagliari. L’insicurezza e la minaccia del terrorismo minano continuamente la convivenza dei popoli e lo sviluppo economico e sociale, ha osservato Cavo Dragone. Per l’Italia, l’unità è “la pietra filosofale” fra i tanti elementi culturali che “arricchiscono il nostro Paese”, ha spiegato l’ammiraglio. Come capo di Stato maggiore “guardo con particolare inquietudine la minaccia del terrorismo”, ha proseguito Cavo Dragone, sottolineando al contempo l’importanza “delle prospettive di dialogo”.(Res)