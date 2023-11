4 novembre: Crosetto, elevare ricorrenza a rango di festività nazionale è un atto di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è in corso di approvazione la nuova legge che punta a riportare la ricorrenza del 4 novembre alla dignità di festività nazionale, come deve essere: guardiamo a questo provvedimento come a un atto di civiltà, nel senso più autentico dell'espressione, perché l'identità storica di un popolo e la civiltà sono elementi che coincidono. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento in occasione delle celebrazioni del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, in corso a Cagliari. "Il ruolo delle Forze merita di essere riconosciuto, ancora di più in considerazione del quadro internazionale caratterizzato dal riesplodere tensioni in Medio Oriente così come dal protrarsi del conflitto in Ucraina", ha aggiunto Crosetto, annunciando l'avvio di un concorso rivolto alle scuole secondarie che promuoverà, in occasione del 2 giugno, i migliori elaborati sul ruolo del soldato italiano a tutela della pace e della libertà. (Rin)