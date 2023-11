Medio Oriente: Cavo Dragone, eventi "orribili" del 7 ottobre sono da condannare senza riserve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi orribili del 7 ottobre ci hanno posto di fronte a qualcosa di inconcepibile e da condannare senza riserve. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della cerimonia per la Giornata delle Forze Armate e il Giorno dell’Unità nazionale a Cagliari. “Sappiamo che quella di Hamas non è stata furia cieca e incontrollata” ma un’azione che usa “l’orrore”e la povertà e la miseria dei più fragili per “sradicare le radici del dialogo e della convivenza civili. (Res)