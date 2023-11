4 novembre: Casellati, grazie alle Forze armate, è data di profonda importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate, "quest'anno più che mai, ci ricorda che dobbiamo guardare al futuro consapevoli dei rischi a cui siamo sottoposti e che la stabilità è una conquista che richiede ogni giorno cura e perseveranza. Siamo tutti chiamati, ognuno per la propria parte, a contribuire allo sforzo affinché le ragioni della pace prevalgano sui motivi della guerra. Grazie a tutti coloro che, con il loro impegno, rendono possibile questa celebrazione, grazie alle Forze Armate, grazie a voi tutti". Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, nel suo intervento al Sacrario di Redipuglia, per la Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate. "Il 4 novembre è una data di profonda importanza per l'Italia - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. È il giorno in cui si è completato il processo di unificazione nazionale che aveva avuto inizio durante il Risorgimento. È il giorno in cui, con la firma dell'armistizio di villa Giusti, si è posto fine alle atrocità della Prima guerra mondiale. Ed è il giorno in cui il 'milite ignoto' è stato tumulato nel Sacello dell'Altare della patria". (Rin)