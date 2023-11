Medio Oriente: Crosetto, impedire che conflitto a Gaza si trasformi in nuova guerra di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi c'è una sfida cruciale da vincere: impedire che quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza scateni una nuova Lepanto, una nuova assurda guerra di civiltà tra Cristianesimo e Islam, tra Occidente e Oriente, tra Europa e Stati arabi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento in occasione delle celebrazioni del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, in corso a Cagliari. "Il compito primario delle Forze armate è la difesa della pace, in patria e all'estero. Un compito divenuto ora ancora più impegnativo e complesso. Ma il compito delle Forze armate è anche quello di proteggere la democrazia e le libertà politiche e sociali ereditate dai nostri padri. Soprattutto oggi dobbiamo difenderci dall'aggressività di autocrazie sempre più pericolose", ha aggiunto. (Rin)