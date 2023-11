Decreto Caivano: Battilocchio (FI), modello da esportare in tutte le periferie italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a Forza Italia e al governo di centrodestra il tema delle periferie è entrato concretamente nell'agenda politica. Lo dimostra il decreto Caivano, un modello legislativo che vogliamo esportare in tutta Italia, ma anche la commissione parlamentare ad hoc che ho l'onore di presiedere. Prevedere risorse specifiche, una speciale governance, procedure particolari e virtuose sinergie istituzionali significa lanciare tanti segnali di speranza per i 15 milioni di italiani che vivono in contesti periferici. Compito dello Stato è quello di trasformare la speranza in una rinnovata fiducia nelle istituzioni. Lo si deve fare con delle nuove norme, ma anche attraverso un organismo come la commissione, che ha il compito di trasformare l'approfondimento e l'analisi in proposte concrete e di far sentire la sua presenza sul territorio". Lo ha dichiarato a RaiNews24 il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie. "Siamo stati già ad Ostia, a Tor Bella Monaca, a Quarticciolo e San Basilio, ma anche a Caivano e Scampia e a fine mese saremo a Bari - ha continuato il parlamentare -. Sul tema occupazioni abusive delle abitazioni stiamo anche registrando preoccupanti meccanismi di illegalità diffusa che vanno seriamente contrastati. Lo Stato finalmente c'è e su questa tematica ha messo la faccia. Questo mi fa essere ottimista". (Rin)