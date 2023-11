4 novembre: Lollobrigida, a Subiaco per celebrare ricordo sacrificio di chi diede tutto per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dobbiamo dire grazie a tutte le forze armate, impegnate ogni giorno per difendere quei valori che la divisa rappresenta, sia in tempi di pace sia, purtroppo, anche in momenti nei quali la guerra aggredisce le comunità e le nazioni". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo a Subiaco in occasione delle manifestazioni del 4 novembre, Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle Forze armate, insieme al sindaco Domenico Petrini. "Quando fu istituita questa festa nel 1919 - ha sottolinea il ministro - c'era chi arrivò a contestare un'iniziativa volta a ricordare le violenze scatenate dai conflitti. Celebrazioni che vogliono raccontare l'estremo sacrificio di chi difende i valori della libertà e la comunità alla quale appartengono. Si è sempre certi che libertà sia un valore conquistato e perenne che nessuno mette in discussione. Per decenni, abbiamo avuto la certezza che la guerra non potesse giungere alle nostre porte, poi è arrivata aggressione a una Nazione libera come Ucraina, un conflitto che influisce anche sulle nostre vite. Gli attentati di Hamas ci hanno fanno vedere un'altra crisi, uno scontro tra civiltà. Hamas ha colpito la libertà con un atto di freddo terrorismo". Lollobrigida ha concluso: "Anche su quel fronte, come ad esempio in Libano, i nostri soldati sono impegnati per difendere i nostri valoro. A loro, a tutti coloro che rischiano la vita, dobbiamo rendere onore, soprattutto in tempo pace. Il 4 novembre rappresenta un valore fondante per la nostra comunità, una festa da dedicare a chi è pronto all'estremo sacrificio per la propria comunità". (Rin)