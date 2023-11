Medio Oriente: Gaza, Israele consente evacuazione verso sud entro un periodo di 3 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) consentiranno l'evacuazione dei residenti della striscia di Gaza da nord a sud, lungo la strada Salah al Din, a partire dalle 13:00 alle 16:00 ora locale (dalle 12:00 alle 15:00 italiane). Lo ha detto oggi via X (ex Twitter) il portavoce oggi Avichay Adraee, portavoce delle Idf in lingua araba. “Per la vostra sicurezza, approfittate di questo arco temporale per spostarvi a sud. Se tenete a voi stessi e vostri tuoi cari, dirigetevi a sud secondo le nostre istruzioni. Sappiate che i leader di Hamas si stanno già preoccupando di come proteggersi”, ha detto Adraee. (Res)