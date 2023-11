Diocesi: dall'Arcivescovo Delpini "sette lettere" agli altrettanti volti di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho pensato a una 'Lettera alla città'. Ma poi mi sono reso conto che la città non è una sola, ha volti molteplici e contiene situazioni diverse, contesti esistenziali che fanno pensare, sperare, soffrire. Ho trovato ispirazione nei primi capitoli del Libro dell'Apocalisse: l'autore scrive alle sette Chiese, riconosce la santità e i peccati, le virtù e i limiti di ogni comunità e a ciascuna raccomanda attenzioni e propone percorsi di conversione": così l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini spiega, nel capitolo introduttivo, il senso e il titolo stesso di "Sette Lettere per Milano", un testo non casualmente datato 4 novembre, festa di San Carlo Borromeo, compatrono di Milano e della Diocesi. "Sette lettere per Milano" rappresenta il messaggio che l'Arcivescovo Mario offre alla città al termine della visita pastorale che si è svolta dal 13 gennaio 2022 all'11 giugno 2023: una "maratona" scandita da programmi serrati di incontri e celebrazioni nei 12 Decanati in cui è suddivisa la Chiesa milanese. In totale sono stati 140 i giorni che mons. Delpini ha bloccato nella sua agenda, visitando tutte le 172 parrocchie della metropoli, celebrando ovunque la Messa, partecipando a oltre 100 Consigli pastorali parrocchiali o di Comunità pastorale e incontrando realtà sociali ed ecclesiali del territorio: dalle organizzazioni di volontariato e del Terzo settore ai gruppi di insegnanti nelle scuole di quartiere, dalle rappresentanze dei Municipi al personale degli ospedali, dai comitati dei residenti nelle case popolari agli animatori degli oratori. (segue) (Com)