Diocesi: dall'Arcivescovo Delpini "sette lettere" agli altrettanti volti di Milano (2)

- Una full immersion di incontri, esperienze, testimonianze su cosa significa oggi essere Chiesa a Milano, che ora l'Arcivescovo condensa in queste sette lettere, ciascuna rivolta alle diverse città incontrate: dalla metropoli che vive nella solitudine e nella disperazione a quella che è nella ricchezza, dalla Milano che si fonda sulla solidarietà a quella che promuove l'audacia del pensiero. "Scrivo di luci e di ombre, di splendori e di ferite, della sovrabbondanza della grazia e delle sfide da affrontare", scrive ancora mons. Delpini, concludendo con una benedizione: "Benedici, Signore, questa nostra città, tutto il bene, tutto il male, tutti: quelli che vengono da lontano e quelli che abitano qui da generazioni. Fratelli tutti". Il messaggio dell'Arcivescovo viene pubblicato in un libro edito da Centro Ambrosiano, che in appendice riporta anche il Discorso pronunciato il 25 settembre scorso al Consiglio comunale di Milano riunito in seduta straordinaria. (Com)