Olimpiadi 2026: Zanella (Avs), pista da non ormai è preda contesa tra i partiti della destra, vergogna

- “Ormai è evidente che la pista da bob per le Olimpiadi 2026 è diventata una preda contesa dai partiti della destra". Così in una nota Luana Zanella, presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. "Ogni giorno una puntata della telenovela, i ministri Zangrillo, Tajani, Abodi, Salvini - più silenzioso, ma vorrebbe la pista a Cortina ad ogni costo - poi il presidente Zaia e Malagò, capo del Coni e della Fondazione Milano-Cortina: ogni giorno ci intrattengono con valutazioni che nulla hanno a che fare con gli unici criteri validi, cioè quelli espressi dal Comitato olimpico internazionale già tre anni anni per realizzare impianti che non dissestino territorio e finanze. Aspettiamo notizie, soprattutto dalla Corte dei Conti per sapere le valutazioni sul nostro esposto, perché soldi pubblici sono già stati spesi mentre la destra litiga”, aggiunge.(Com)