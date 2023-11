Nato: Erdogan, faciliterò quanto possibile ratifica adesione Svezia all'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è pronto a facilitare la ratifica in Parlamento dell'adesione della Svezia alla Nato, per quanto possibile, benchè Stoccolma non abbia ancora fatto passi in avanti nella repressione dei gruppi militanti curdi. Lo ha affermato lo stesso Erdogan, ripreso dall'emittente "Haberturk", spiegando che "il nostro dovere era presentare il progetto di ratifica in Parlamento". "Giunti a questo punto, cercheremo di mostrare uno sforzo il più possibile propositivo, purché le nostre controparti si approccino in modo costruttivo", ha aggiunto Erdogan. (Tua)