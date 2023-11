4 Novembre: Romani, gratitudine alle Forze Armate che garantiscono unità, pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un messaggio di profonda gratitudine alle nostre Forze Armate che garantiscono ogni giorno unità, pace e sicurezza all'interno del nostro Paese e al di fuori dei confini nazionali. Il Consiglio regionale lombardo è dalla parte di tutti quegli uomini che nei secoli e ancora oggi offrono il loro impegno e la loro vita per garantire la nostra sicurezza e con il loro impegno quotidiano cercano di dare un contributo fondamentale per assicurare la pace, un bene e un valore che non può mai essere dato per scontato e acquisito, come purtroppo ci dimostrano anche i conflitti in corso nell’Est europeo e in Medio Oriente". Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, ricordando i caduti delle Forze Armate, nel giorno a loro dedicato a ricordo della data di emissione del "Bollettino della Vittoria", che poneva fine alla Prima Guerra mondiale, annunciando nel 1918 la resa dell'impero austro-ungarico all'Italia. Il Presidente Romani sottolinea che oggi è anche la giornata del completamento dell’Unità nazionale con la liberazione di Trento e Trieste, che proprio in questa giornata 105 anni fa vennero liberate dal dominio austriaco e annesse all’Italia, tra la gioia della popolazione locale che accolse con entusiasmo l’ingresso in città delle truppe dell’esercito italiano. (Com)