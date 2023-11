Ex Ilva: Fim-Fiom-Uilm, anche senza convocazione il 7 novembre andremo a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, pur in assenza fino ad ora di conferma formale, saranno con le rispettive delegazioni, come convenuto nell’ultimo incontro tenutosi presso la presidenza del consiglio, a palazzo Chigi il 7 novembre, alle ore 10, per continuare il confronto sulla drammatica situazione dei lavoratori coinvolti nella vertenza di Acciaierie d’Italia. Invitiamo gli organi di informazione ad essere presenti". Lo dichiarano Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Rocco Palombella, segretario generale Uilm-Uil. (Rin)