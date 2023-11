Medio Oriente: Nevi (FI), bene Tajani e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strategia del ministro Tajani e della premier Meloni sul conflitto tra Israele e Palestina si muove nella giusta direzione: quella diplomatica, che coinvolge i Paesi arabi moderati e punta alla de-escalation, e la capacità dell'Italia di attrezzarsi per diventare autosufficiente dal punto di vista energetico". Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, intervenendo a "Omnibus", su La7. "Sotto il primo aspetto, è fondamentale che anche l'Europa svolga il suo ruolo, in piena interlocuzione con le Nazioni unite, per trovare finalmente una soluzione a un conflitto che ha radici lontane - ha aggiunto il parlamentare -. L'obiettivo è una pace che manca in quei territori anche per precise responsabilità della comunità internazionale. Per quanto riguarda invece l'indipendenza energetica, occorre far prevalere il buon senso e non lasciare che l'Italia sia ostaggio di chi si oppone a tutto per motivi falsamente ideologici, condannandoci alla dipendenza da Paesi che hanno problematiche note in termini di democrazia e di diritti civili".(Rin)