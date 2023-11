Intelligenza artificiale: Urso, vogliamo guidare processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Intelligenza artificiale “l’Italia è in prima linea. Il nostro Paese ha individuato in Torino la sede della Fondazione per l’Intelligenza artificiale. Vogliamo guidare questo processo tutelando i cittadini dai rischi che esistono, ma anche cogliendo appieno le opportunità che per il nostro Paese sono importanti”. Lo ha detto al Tgcom 24 il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)