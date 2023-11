Inflazione: Urso, a ottobre in Italia ha avuto frenata significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Per quanto riguarda l'inflazione, "i dati sono buoni, ad ottobre l'inflazione italiana ha avuto una frenata significativa rispetto ai mesi precedenti. Un dato è certo: l'inflazione in Italia oggi, per la prima volta, è sotto la media dell’eurozona, è sotto il tasso di inflazione che hanno gli altri grandi partner europei come la Francia, la Germania e la Spagna". Lo ha detto al Tgcom 24 il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "L'Italia va meglio degli altri per una serie di fattori concomitanti - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo -, tra l'altro anche per il 'carrello tricolore' che abbiamo realizzato: un patto sociale e produttivo ampio, con 35 associazioni di categoria, scattato il primo ottobre, fino al 31 dicembre, un carrello di prodotti di qualità". (Rin)