Regno Unito: ministra Interno vuole vietare uso delle tende da parte di persone senza fissa dimora

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, vuole restringere l'uso delle tende da parte delle persone senza fissa dimora nelle aree edificate del Paese. Lo riferisce la stampa britannica, secondo cui una proposta presentata dalla ministra prevede multe alle associazioni caritatevoli in caso forniscano tende che possano "diventare un fastidio". Secondo fonti del "Financial Times", Braverman intende includere queste proposte in due articoli di un nuovo disegno di legge sulla giustizia penale. "Braverman ha formalmente lanciato un divieto per le tende nelle aree urbane - tranne che su terreni di proprietà o nei giardino sul retro delle abitazioni - così come una nuova sanzione civile per gli enti di beneficenza per impedire loro di distribuire tende gratuitamente ai senzatetto", ha detto una fonte al "Ft". In un post su X, Braverman ha sottolineato come "il popolo britannico" sia "compassionevole" e per questo "sosterremo sempre coloro che sono veramente senza casa". "Ma non possiamo permettere che le nostre strade siano invase da file di tende occupate da persone, molte delle quali provenienti dall’estero, che vivono per strada come scelta di vita. A meno che non interveniamo ora per fermare tutto ciò, le città britanniche finiranno come San Francisco e Los Angeles negli Usa, dove politiche deboli hanno portato a un’esplosione di criminalità, consumo di droga e squallore", ha scritto la ministra. (segue) (Rel)