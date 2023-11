Regno Unito: ministra Interno vuole vietare uso delle tende da parte di persone senza fissa dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno nel Regno Unito "dovrebbe vivere in una tenda per le nostre strade. Ci sono opzioni per le persone che non vogliono dormire all'addiaccio, e il governo sta lavorando con le autorità locali per rafforzare il sostegno globale, compreso il trattamento per coloro che soffrono di dipendenza da droga e alcol". "Ciò che voglio fermare e ciò che la maggioranza rispettosa della legge vuole che facciamo", ovvero fermare "coloro che causano fastidio e angoscia ad altre persone piantando tende negli spazi pubblici, chiedendo l’elemosina in modo aggressivo, rubando, assumendo droghe, gettando rifiuti e rovinando le nostre comunità", ha concluso Braverman. (Rel)