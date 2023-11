Medio Oriente: milizie sciite irachene rivendicano nuovo attacco contro base Usa in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte islamico per la resistenza irachena, alleanza di milizie sciite collegate all’Iran, ha rivendicato un attacco condotto oggi contro una base militare statunitense situata nella provincia nord-orientale di Al Hasakah, in Siria. "I combattenti della resistenza islamica in Iraq hanno lanciato un attacco missilistico sulla base di occupazione americana di Al Shaddadi, a sud della città siriana di Al Hasakah, e l'hanno colpita", ha riferito la colazione islamista irachena in una nota. Intanto, un nuovo convoglio delle forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico a guida Usa è entrato nel nord-est della Siria dal valico di frontiera di Al Waleed con la regione autonoma del Kurdistan iracheno. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul terreno con una rete piuttosto vasta di fonti locali, il convoglio è composto da 40 camion, serbatoi di carburante e attrezzature militari ed è diretto proprio alle base di Al Shaddadi. Martedì scorso, 31 ottobre, il portavoce del Pentagono Patrick Ryder aveva affermato che le basi militari statunitensi in Medio Oriente sono state attaccate almeno 27 volte nelle ultime due settimane, di cui 16 volte in Iraq e 11 in Siria. (Irb)