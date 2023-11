Lavoro: Nevi (FI), abbassare le tasse per far emergere il sommerso e favorire la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbassare le tasse sul lavoro per far emergere il sommerso e per favorire la crescita economica. È questa la ricetta che Forza Italia e il governo intendono adottare con l'obiettivo di tutelare al contempo gli imprenditori e i lavoratori. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, intervenendo a "Omnibus" su La7. "Il buon lavoro, quello che non contempla alcuna forma di schiavitù e che garantisce la sicurezza, passa anche e soprattutto attraverso lo sviluppo economico. In Italia esistono sul tema normative efficaci, possiamo dire di essere più avanti di altri Paesi europei, ma è chiaro che bisogna mettere gli imprenditori nelle condizioni di poter operare al meglio e senza alcuna difficoltà. Anche favorendo quel flusso di migranti che, se gestito in maniera regolare, rappresenta un valore aggiunto e non un problema", ha aggiunto. (Com)