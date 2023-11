4 novembre: Piantedosi, apprezzamento e gratitudine per Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 4 novembre, Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle Forze armate, desidero esprimere la mia riconoscenza a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate per il coraggio, la dedizione e la professionalità con cui operano per garantire ogni giorno la sicurezza del nostro Paese. A loro vanno il mio apprezzamento e la mia gratitudine per il rilevante contributo che, insieme alle Forze di polizia, assicurano anche sul territorio nazionale nell'ambito dell'operazione 'Strade sicure'". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. (Rin)