- La Rai è concentrata sull’edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2024 ed è al fianco del suo direttore artistico e conduttore Amadeus. Il tema “edizione 2025”, per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all’ordine del giorno. Lo fa sapere la Rai in una nota. (Com)