4 novembre: Usic, forza e sostegno ai Carabinieri feriti

- Nella giornata in cui si celebra l'Unità nazionale e le Forze armate, l'Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic) augura una pronta guarigione a tutti i carabinieri che hanno subito ferite nel corso del loro dovere. É quanto dichiara, in una nota, Francesco Di Nuzzo, segretario nazionale dell'Usic. "In particolare, il nostro pensiero oggi va ai colleghi che a Lamezia Terme, durante i controlli ad un veicolo, sono rimasti vittima di un terribile incidente. Tre dei quattro militari coinvolti sono rimasti feriti, due in modo grave. Conosco personalmente i colleghi e posso affermare che la loro dedizione e il loro coraggio sono esempi luminosi di sacrificio e servizio. A nome dell'Usic auguro una pronta e completa guarigione assicurando la nostra vicinanza nel difficile periodo di recupero che li attende", conclude. (Com)