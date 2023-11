Difesa: Algeria, previsto bilancio di 21,6 miliardi di dollari nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio della difesa dell'Algeria per il prossimo anno è stato fissato a 21,6 miliardi di dollari, leggermente inferiore rispetto ai 22 miliardi di dollari del 2023, ma comunque la prima voce di spesa del Paese nordafricano. Questa allocazione finanziaria inserita nel progetto di legge finanziaria per il 2024 è destinata al finanziamento di appalti relativi agli armamenti, all'ammodernamento dell'arsenale dell'esercito e delle forze armate, nonché all'acquisto di moderni sistemi di difesa. Va notato che il bilancio della difesa rappresenta la voce di spesa principale nel bilancio generale dello Stato per il prossimo anno. Secondo i dati riportati dal quotidiano “Echourouk”, il governo ha destinato 469,29 miliardi di dinari (3,25 miliardi di euro) per i pagamenti destinati alla difesa nazionale, rispetto ai 756,71 miliardi di dinari (5,25 miliardi di euro) previsti per la logistica e il supporto multiforme. Inoltre, sono stati stanziati 1.700 miliardi di dinari (11,79 miliardi di euro) per i pagamenti relativi all'amministrazione generale dei servizi del ministero della Difesa. L'Algeria è il Paese che spende di più per la difesa in Africa e si colloca al terzo posto in Medio Oriente, preceduta solo dall'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. (Ala)