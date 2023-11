Ue: Coldiretti, arriva stop ai cibi anonimi per evitare che vengano spacciati come italiani quelli importati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine per diversi prodotti come la frutta e verdura in busta, noci, mandorle, nocciole ed altri frutti sgusciati, agrumi secchi, fichi secchi e uva secca, funghi non coltivati e zafferano, per evitare che vengano spacciati come Made in Italy prodotti importati dall'estero. Lo rende noto in un comunicato la Coldiretti nel sottolineare il nuovo importante risultato ottenuto dalla maggiore organizzazione agricola in Europa per la trasparenza dell'informazione ai consumatori, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Ue del regolamento delegato 2023/2429 per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane. Una novità che risponde alle richieste di quell'80 per cento di italiani che, secondo il rapporto Coldiretti/Censis, verifica in etichetta gli ingredienti di cui si compongono gli alimenti da acquistare. Si tratta peraltro di prodotti che sono entrati prepotentemente nella dieta degli italiani per la facilità di uso e anche per le proprietà nutritive dove l'Italia – sottolinea la Coldiretti - ha peraltro una forte tradizione produttiva di qualità. (segue) (Com)