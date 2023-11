Legge Bilancio: Benigni (FI), da governo segnale importante a sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella manovra abbiamo confermato il taglio del cuneo fiscale per fare in modo di continuare a dare circa 100 euro al mese a 14 milioni di cittadini: credo che sia un investimento importante per sostenere le famiglie e i lavoratori". Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro, intervenendo a "Super partes", su Mediaset. "Per quanto riguarda la sanità - ha proseguito il parlamentare - abbiamo aumentato di tre miliardi la spesa sul Fondo sanitario, che l'anno prossimo ammonterà a 136 miliardi di euro, con l'obiettivo di fare un investimento importante per abbattere le liste d'attesa, un problema strutturale del nostro Paese. Una piccola parte, ma sostanziale, è stata stanziata per offrire degli incentivi al personale medico-sanitario che fa tante ore di straordinario che, giustamente, devono essere riconosciute. Sono anche previsti otto miliardi per rinnovare i contratti del personale sanitario, tre miliardi l'anno prossimo, cinque miliardi nel 2025. È un riconoscimento importante, anche per premiare lo sforzo che tutto il nostro personale ha compiuto durante gli anni della pandemia. Il governo ha voluto dare un bel segnale a un settore che ha sofferto tanto negli ultimi anni". (Rin)